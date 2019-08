Útočníci jdou po heslech, varovali bezpečnostní experti

Počty obětí přitom pojednávají pouze o situaci za první pololetí letošního a loňského roku. Po započítání celkových statistik za celý rok by tak okradených uživatelů bylo ještě dramaticky více.

„Jeden z nejrozšířenějších stealerů byl multifunkční Azorult, který byl detekován na 25 % všech počítačů, které přišly do styku s nějakým PSW trojským koněm,“ přiblížil bezpečnostní expert.

Ten zároveň zdůraznil, jak jsou hesla pro hackery lukrativní cíle. „Velká část lidí je aktivní na internetu, který jim usnadňuje a zefektivňuje běžné denní aktivity. Kvůli tomu si zakládají stále nové a nové digitální profily, kde se o nich průběžně shromažďuje čím dál více dat a informací. To z nich v očích hackerů dělá lukrativní cíle, které se dají velmi dobře zpeněžit,“ prohlásil Eremin.

„Uživatelé by si proto měli chránit svá hesla a přístupové údaje. Velmi dobrým pomocníkem jsou tzv. Password Managery, které fungují jako trezor na hesla,“ uzavřel bezpečnostní expert.

Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo, složené z číslic od nuly do devítky, prolomit za dvě minuty. Výkon čtyřjádrových procesorů totiž dovolí za jednu vteřinu prověřit na běžné počítačové sestavě až 100 možných kombinací.

O bezpečnosti hesla tedy rozhoduje i jeho délka. Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.