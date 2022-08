Podvodníci mají nový trik, jak důvěřivce oškubat

Zachytit podvodnou kampaň se podařilo bezpečnostním expertům Avastu ještě předtím, než se dramaticky rozšířila do celého světa. I tak už ale detekční systémy této antivirové společnosti podvod zablokovaly u téměř 11 tisíc uživatelů.

„Český uživatel se například po kliknutí dostane na napodobeninu zpravodajského portálu Tiscali.cz. Ta vybízí k investici do falešné kryptoinvestiční platformy BitAlpha AI od společnosti Tesla – lokalizované verze článku ji označují jako TeslaCoin, BitiCodes nebo BitCode Prime – s vidinou zbohatnutí,“ popsal průběh podvodu Kramár.

Na stránce se podle něj nachází i webový formulář, který návštěvníky webu žádá o zadání jména, e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem registrace do portálu.

Zaznamenány nicméně byly i prakticky totožné podvody, kdy útočníci šíří falešné stránky prostřednictvím nevyžádaných e-mailů. „Ty slibují investorům výdělek v hodnotě 600 amerických dolarů při počátečním vkladu 100 dolarů. Ke každému e-mailu je přiložen PDF soubor, který buď propaguje falešnou investiční platformu Elona Muska, nebo zve do blíže nespecifikované komunity, která využívá fotografii Melindy a Billa Gatesových. Tyto PDF soubory odkazují na výše popsané zpravodajské stránky,“ konstatoval bezpečnostní expert.

Uživatelé by tedy měli být ostražití nejen před nevyžádanými e-maily, ale také před reklamami na sociálních sítích. Nabídkám, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé, je zpravidla vhodné se vyhnout obloukem. Samozřejmostí by měla být také kontrola URL adres v internetovém prohlížeči. Tak lidé zpravidla na první dobrou poznají, že se nacházejí na podvodném webu.