Internet věcí jako bezpečnostní problém. Chytrá elektronika bude stát za čtvrtinou útoků

"Autoři tzv. chytrých zařízení neřeší jejich zabezpečení zrovna chytrou cestou. Zjednodušená verze komunikačních protokolů moc hezky zjednodušuje útoky, cesty pro úspěšný průlom do systémů otevírá také chybějící aktualizace jejich zabezpečení. A protože pro průnik do celého, třeba dobře zabezpečeného podnikového systému, útočník využívá ty nejslabší články, svět připojených zařízení mu poskytuje velké možnosti," uvedl IT expert William Ischanoe.