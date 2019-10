Experti odhalili unikátní hackerskou platformu. Piráti sbírali otisky zařízení

S e-špionážní platformou se setkali bezpečnostní experti poprvé. Zajímavá je především svou modulární architekturou a dvěma hlavními funkcemi: využití AT protokolu pro vytváření otisku mobilního zařízení a Tor protokolu, který maskuje síťovou komunikaci. Právě z těchto dvou funkcí vznikl i název špionážního záškodníka Attor.

Podle ní na mobilním zařízení Attor napadá pouze specifické procesy. „Mimo jiné jde o aplikace spojené s ruskými sociálními sítěmi, některými šifrovacími nástroji nebo digitálními podpisy, VPN službou MHA, šifrováním e-mailových služeb Hushmail a The Bat! nebo také nástrojem na šifrování disku TrueCrypt,“ přiblížila bezpečnostní expertka.

Zajímavé je také to, že útočníci v podstatě ve zmiňovaném škodlivém kódu používají desítky let starou technologii. „AT příkazy byly původně vyvinuty v 80. letech ke kontrole modemu a dodnes se používají i v moderních smartphonech. To je poměrně málo známá věc,“ připomněla Hromcová.