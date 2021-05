Expert: Hackeři necílili na data čtenářů

„Pak se žádá výkupné, za které se nabízí kód k odšifrování programů, a to je pravděpodobně cíl útoku. Když někdo jde ukrást data, tak to většinou napadený vůbec nepozná a děje se to poměrně v tichosti,“ vysvětlil Právu Lujka.

„Může to trvat v řádech nižších jednotek dní a někdy i týdnů. Odhaduji, že v knihovně by to mohlo trvat třeba pět až sedm dní, než se to dá do kupy,“ uvažoval Lujka.