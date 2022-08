Drtivá většina Čechů využívá nezabezpečené WiFi sítě

Způsob využívání veřejných WiFi se podle průzkumu liší podle věku či vzdělání. Pro přístup k internetovému bankovnictví ho využívá 40 procent lidí ve věku do 35 let a polovina lidí se základním vzděláním, ale pouze 29 procent lidí ve věku 54 až 65 let a zároveň necelá třetina lidí se středoškolským či vysokoškolským vzděláním.

Pro práci tyto sítě využívá 17 procent lidí ve věku 36 až 45 let, ale jenom 12 procent lidí starších 54 let a 13 procent lidí do 26 let. Mladí lidé veřejné WiFi využívají především pro přístup k sociálním sítím (83 procent), zatímco lidé nad 54 let hlavně k vyhledávání informací (73 procent). Varovné však podle Anectu je, že přes dvě třetiny respondentů ve všech kategoriích je využívají k četbě e-mailové komunikace.