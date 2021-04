Cílené útoky vyděračských virů jsou na vzestupu, bijí na poplach experti

Paradoxně to ale neznamená, že by na síti bylo bezpečněji – spíše právě naopak. Za poklesem infiltrací stojí fakt, že počítačoví piráti nyní daleko častěji své útoky zaměřují na konkrétní cíle. Místo nahodilého šíření viru po internetu se je snaží propašovat do konkrétního počítače či serveru. Právě proto rostl počet cílených útoků o stovky procent.