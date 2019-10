Češi přijdou ročně o desítky milionů. Kvůli krádežím dat k účtům

Pojem phishing je možné přeložit do češtiny jako rybaření. Útočníci si totiž podobně jako rybáři skutečně počínají. Při této technice trpělivě vyčkávají na své oběti, aby je mohli nalákat na nějakou návnadu – například výhru či finanční hotovost.

Čechům podle odhadu odborníků na kyberbezpečnost denně do schránek přichází desetitisíce podvodných e-mailů. „Díky antispamovým filtrům se k uživatelům dostane jen zlomek odeslaných podvodných e-mailů, i tak jde ale o velmi vysoká čísla. Úspěšné jsou v Česku tisíce případů útoků za rok, oficiální statistiky ale neexistují, protože oběti často úspěšný útok nepoznají, nebo se ho stydí nahlásit,“ uvedl odborník Digitální pevnosti Pavel Řezníček.

Útoky do České republiky podle dat projektu Digitální pevnost nejčastěji směřují z Afriky a Číny, a to kvůli složité právní vymahatelnosti. Odhalení skutečného původu útoku je velmi problematické a povede se to jen ve zlomku případů.