Brno investuje do ochrany nemocnic před kyberútoky

Nový obranný systém proti kybernetickým hrozbám v brněnských městských nemocnicích zavede město ve dvou etapách, a to od března do září. Rozšířený bude bezpečnostní monitoring sítě, nemocnice získají kvalitnější připojení wi-fi, zlepší se také zabezpečení systému pro archivaci zdravotnických dat. Vylepšit se má i systém zálohování a ukládání dat. V neposlední řadě by měl být posílen systém, který brání výpadkům elektrického proudu.