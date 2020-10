Bezpečnostní experti zachytili na Facebooku i WhatsAppu miliony phishingových útoků

V praxi to představuje velký problém především pro firmy, kde všechny zmiňované služby a sociální sítě lidé používají. „Firmy by však neměly brát na lehkou váhu riziko, které tyto aplikace mohou představovat pro firemní zařízení a data. Měly by najít rovnováhu, co se týče šíře jejich využívání na firemních zařízeních, nastavit jasná pravidla a poskytnout zaměstnancům odborná školení v oblasti bezpečnosti na internetu,“ doplnila bezpečnostní odbornice.