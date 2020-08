Admin nebo 1234. Hesla lidé neřeší ani u routerů

„Přitom se ale jedná o nejdůležitější zařízení v domácnosti. Je to vstupní brána k internetu, která řídí příchozí i odchozí provoz v síti a propojuje veškerá připojená zařízení. Logicky je tak cílem hackerů, kteří shromažďují citlivé osobní údaje včetně např. přihlašovacích údajů k bankovnictví. Jako naprosté minimum by si lidé měli na svých routerech měnit výchozí uživatelská jména a hesla a pravidelně kontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,“ prohlásil již dříve Martin Hron, bezpečnostní analytik v Avastu.

„Uživatelé, kteří nezmění výchozí heslo ke správě routeru, také ve většině případů nechrání svou bezdrátovou síť spolehlivými hesly. Routery by nikdy neměly mít po úvodním zprovoznění nastaveno tovární nebo slabé heslo. Obecná hesla jsou to první, co zkusí kybernetický útočník při pokusu o průnik. Pokud je to možné, doporučil bych změnit i uživatelské jméno správcovského účtu, “ podotkl Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky Esetu.