20 nejhloupějších hesel na internetu

Žebříček zveřejnila aplikace NordPass, která slouží ke správě uživatelských hesel v počítači. Tento program funguje prakticky na všech platformách, a to na počítačích i mobilech. Data mají tedy vcelku velkou vypovídající hodnotu.

Hned na úvod je přitom nutné zmínit, že statistiky jsou sestavovány pochopitelně anonymně, nikdo tedy zveřejněná data nemůže snadno zneužít. NordPass naopak ty nejhloupější hesla vystavuje kvůli tomu, aby i své uživatele upozornil, že by je neměli používat.

Stejně nevhodná jsou také anglická slůvka qwerty (typ rozložení kláves; prvních šest znaků na klávesnici zleva) či password (anglicky heslo). Používat by lidé neměli ani iloveyou, tedy v překladu miluji tě.

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo složené z číslic od nuly do devítky prolomit za dvě minuty.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.