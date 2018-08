ČTK

Federální soudce ze státu Georgia poslal Winnerovou za mříže na 63 měsíců. Podle prokurátora, který výši trestu navrhl, se jedná o nejdelší trest, jaký kdy někdo dostal za federální zločin související s únikem utajovaných informací do médií.

Winnerová se u soudu omluvila a uznala, že to, co spáchala, bylo špatné, informovala agentura AP. Žena, jež pracovala pro analytickou společnost Pluribus International, kterou si najala NSA, se již dříve přiznala, že si vytiskla kopii utajovaného dokumentu a následně ji zaslala novinářům. Tajné informace poté zveřejnil server The Intercept.

Dokument, který se týkal hackerského útoku na server jednoho z dodavatelů amerického hlasovacího softwaru několik dní před prezidentskými volbami v roce 2016, byl určen k utajování nejméně do roku 2042. V uniklé zprávě se nepíše, zda měl hackerský útok nějaký vliv na výsledky voleb.

Na Winnerovou, kterou policie zadržela loni v červnu, vyšetřovatelé přišli v rámci objasňování úniku informací. Protože byl list papíru s vynesenými údaji přeložený, došli k závěru, že materiál byl vytištěn a následně vynesen ze zabezpečených prostorů. Winnerová pak byla označena za jednoho ze šesti lidí, kteří dokument mohli tisknout. Následná kontrola jejího počítače ukázala, že si elektronicky dopisovala s novináři.