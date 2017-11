Protiprávního jednání se měl podle ní muž dopouštět nejméně od roku 2010 do letošního února. „V době od srpna 2015 do února 2017 měl pomocí programu určeného ke stahování a sdílení dat, který si nainstaloval do svého počítače, stahovat, sdílet a nabízet blíže neurčenému počtu uživatelů 316 souborů obsahujících zvukově obrazový záznam, aniž by k tomu byl dotčenými autory, výkonnými umělci nebo výrobci zvukově obrazových záznamů jakkoliv oprávněn,“ uvedla mluvčí.

Minimálně od června 2010 do února 2017 měl muž podle ní prostřednictvím různých internetových úložišť, umístěných na několika serverech, nabízet soubory obsahující zvukově obrazový záznam děl. Jednalo se o více než 104 348 souborů a záznamů. Uvedeným jednáním měl poškodit 15 subjektů a způsobit jim škodu za 1 759 074 korun.

Vydělal si desítky tisíc korun



„Od některých ze společností provozujících servery s úložištěm, kam obviněný díla umístil a s nimiž měl sjednánu smlouvu na poskytování kreditu za sdílená data, obdržel od roku 2012 i určité, různě vysoké finanční částky. Mělo se jednat o celkem téměř 60 000 korun,“ konstatovala Urbánková.

Kriminalisté podle ní zajistili veškeré podklady a dokumenty důležité pro trestní řízení. „To zahájili na základě důkladného a pečlivého vyhodnocení všech okolností případu, podkladů, dokumentů a znaleckého posudku z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika,“ dodala Urbánková.

Muži nyní hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.