Zinscenovaný atentát zahájil japonskou expanzi vedoucí k druhé světové válce

Když 7. prosince Američan zasmušile ucucává pivo s ledem a Rus se ho zeptá, proč je smutný, odpoví: „Tento den bylo v roce 1941 poprvé napadeno území Spojených států. Japonci zaútočili na Pearl Harbor a ani nám nevyhlásili válku.“ Rus ho poplácá po rameni: „Z toho si nic nedělej, to my už tou dobu bránili Moskvu. Němci nás napadli 21. června, i když jsme s nimi měli podepsanou dohodu.“ Brit se na ně pohrdlivě podívá: „To my už bojovali s Němci dva roky, rok sami.“ Američan se zeptá Číňana, proč mlčí: „Protože vy mluvíte až o konci patnáctileté války.“

Japonci mohli zasáhnout, protože Jihomandžuská železnice na základě mírové smlouvy po rusko-japonské válce z let 1904 a 1905, kterou samoděržaví prohrálo, připadla Tokiu, aby mělo spojení s Port Arturem, který Japonci obsadili. Trať střežili japonští vojáci, kteří byli na podobný incident pečlivě připraveni. V Číně probíhala občanská válka a každou oblast ovládal jiný vůdce, jenomže v druhé polovině roku 1926 zahájil Čankajšek ofenzívu s cílem dostat zemi pod centrální kontrolu. To Japonce znepokojilo, jenomže v roce 1929 se ukázala slabost čínských jednotek při sovětsko-čínskému střetu o čínskou východní dráhu. Rudá armáda v něm rychle a snadno zvítězila.

Rychlé porážky čínských sil si všimli v Tokiu, kde byl plánem vypracovat invazi do Mandžuska pověřen už v roce 1928 podplukovník Kandži Išiwara. Významnou roli v přípravách sehrál plukovník Seiširo Itagaki, pod kterého spadala rozvědka Kvantungské armády, a „mandžuský Lawrence”, velký intrikán plukovník Kendži Doihara, který v Číně působil desetiletí a byl zapleten do řady intrik, atentátů a pašování opia. Doihara od léta 1931 jednal s mandžuským maršálem Čang Süe-liangem o odtržení Mandžuska, protože se v Číně opět přiostřily boje v občanské válce. Čang však návrhy odmítal.

Japonci proto připravovali vojenskou akci, už v červenci přivezl její plány Doihara do Tokia. Ve stejném měsíci byli rozmístěni japonští vojáci s děly podél všech tratí Jihomandžuské dráhy. Išiwarovi se dokonce podařilo do Mukdenu dostat dvě velká děla z Port Arturu. Výstavba jejich palebných postavení byla maskována jako stavba bazénu, napsal Skřivan. Nárůst počtu japonských vojáků z Kvantungské armády však Číňanům neunikl a obrátili se na japonského konzula v Mukdenu. Ten vysvětlil, že jde o běžná cvičení Ochrany Jihomandžuské dráhy.

Japonští vojáci v Mandžusku vjíždějí v září 1931 do opevněného města, možná do Mukdenu

To, jaká byla moc Kvantungské armády, ukazuje skutečnost, že o akci nebyl hned informován císař Hirohito a žádné zprávy neměla ani vláda. Císař si nad akcí umyl ruce, řekl, že ji musí zastavit vláda, ta však místo toho 23. září schválila uvolnění peněz na mandžuskou operaci. Císař zase udělil souhlas s přesunem japonských jednotek z anektované Koreje do Mandžuska.

Japonsko neplánovalo anexi Mandžuska jako v případě Koreje, kterou spravovalo od roku 1905 a připojilo o pět let později, ale chtělo ho odtrhnout od Číny, zmítané občanskou válkou, a vytvořit tam loutkový režim. Proto 30. září posel plukovníka Itagakiho zamířil do vily v japonské koncesi v Tiencinu (Tchien-ťin), kterou obýval poslední čínský císař Henry Pchu-I, který na dračí trůn dosedl ve třech letech v roce 1908, ale byl svržen při revoluci v letech 1911 a 1912.

„Přijede-li Vaše Veličenstvo do Mandžuska, je Japonsko připraveno restaurovat tam mandžuský trůn a uvést Vás na něj jako císaře,“ nabídl mu přes prostředníka Itagaki. Znělo to lákavě, Pchu-I žil z japonských peněz, jenže Japoncům nevěřil. Nakonec za ním musel 30. října dorazit Doihara, císař však dále váhal, tak mu byly do vily poslány 6. listopadu v košíku s ovocem dvě bomby. Pro jistotu byly zinscenovány v koncesi nepokoje a u císařovy vily byly rozmístěny obrněné automobily. Císař pochopil, že nemá žádnou jinou možnost, a odcestoval přes Port Artur do Mukdenu.