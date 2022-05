Ve Kdyni objevili hrdinu. Letce a politického vězně

Jeho pozoruhodný příběh teď ožívá díky nadšencům do historie, kteří svému rodákovi nechali udělat pamětní desku a připravili výstavu. „Mám z toho obrovskou radost,“ řekla Právu jeho dcera Helena Shmuely, která žije v Izraeli.

Právě tam manželé Klemensovi se třemi dětmi koncem dubna 1964 odjeli. „Vzpomínám si, že to byl jeden z našich nejšťastnějších dnů. Na nádraží jsme se rozloučili s příbuznými a jeli vlakem do Vídně,“ vypráví Helena Shmuely, které bylo sedmnáct.

Její otec František se narodil v roce 1914 v židovské rodině. Po nacistické okupaci uprchl coby medik do Anglie, kde sloužil u 311. československé bombardovací perutě Královského letectva jako navigátor. Po válce dokončil studium a pracoval jako lékař.

„Na jaře 1951 se ale život v Československu stal pro strýčka nesnesitelným. Dostal se do hledáčku Státní bezpečnosti, a tak se rozhodl s manželkou a dětmi utéct,“ popsal Právu Ivan Dvořák, synovec ze strany Klemensovy manželky.

František Klemens se proto přihlásil na brigádu do Kynžvartu nedaleko hranic. Koupil dva velké batohy, v nichž chtěl dceru a syna přenést. Před cestou oba uspal prášky.

Díky svému vzdělání působil František Klemens jako vězeňský lékař ve výchovném ústavu v Novém Jičíně. Úmyslně si naočkoval slabou žloutenku, aby se dostal do civilní nemocnice, odkud utekl. Po 16 dnech byl však dopaden. Soud mu vyměřil dalších 14 měsíců a zakázal pracovat v oboru.

„Od té doby plánoval, jak všichni uprchneme. Vymýšlel různé způsoby. Pokoušel se zkonstruovat balon, později vyráběl speciální obleky, ve kterých jsme měli přeplavat z polského břehu do mezinárodních vod a tam se nechat chytit nějakou západní lodí. Vím, že jsme je testovali. Ale když jsme vlezli do vody, dovnitř skrz obleky teklo. Byla jsem úplně zoufalá,“ vzpomínala Helena Shmuely.

Rodinu nakonec do Izraele pustil někdejší prezident Antonín Novotný. Přimluvil se za ni anglický filozof a matematik Bertrand Russell. „I když začátky v nové zemi byly těžké, měli jsme to nejdůležitější, a to svobodu,“ doplnila.