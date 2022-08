Unikátní koňka z Budějovic do Lince zahájila pravidelný provoz před 190 lety

Tato koněspřežka byla postupně uváděna do provozu v letech 1827 až 1836 v trase České Budějovice – Linec – Gmunden. Příslušná dráha byla určitou dobu vůbec nejdelší železnicí a dodnes je první mezinárodní železnicí na světě.

„Určitě nemůžeme hovořit o první evropské železnici jako takové, jde spíše o první podobnou železnici v kontinentální Evropě, protože v Anglii byli o několik desítek let napřed,“ upozornil pro Novinky kurátor sbírky Železničního muzea Národního technického muzea (NTM) v Praze Adam Horký.

Jak takový provoz vypadal a k jakému to především sloužilo účelu? Podle Horkého celá idea spojit Dunaj s Vltavou měla dlouhou historii a primárním účelem byla doprava soli z Rakouska do Čech. „Sůl představovala hlavní komoditu, ale přepravovaly se i jiné suroviny a postupně nabývala na intenzitě i osobní doprava,“ popsal kurátor.

Cesta osobního „vlaku“ trvala 14 hodin. „Byl stanoven jízdní řád a probíhalo to tak, že v pět ráno vyjížděl spoj jak z Lince, tak z Českých Budějovic. V půlce dne se ty dva vlaky setkaly v Kerschbaumu, což byla stanice uprostřed cesty. Tam proběhla pauza na oběd a poté příslušné vlaky pokračovaly a kolem sedmé večer dorazily do své destinace v Linci, resp. Budějovicích,“ vysvětlil Horký.

Návrh na vybudování „železné silnice“ předložil František Josef Gerstner, avšak až o 14 let později byl realizací projektu svého otce pověřen František Antonín Gerstner. Stavební práce byly zahájeny v červenci 1825 nedaleko Netřebic.

Na prvním, 62kilometrovém úseku z Budějovic do Kerschbaumu, byl provoz zahájen 30. září 1828, a to po mnoha obtížích spojených s financováním stavby a odporem nemalé části obyvatelstva jižních Čech. V té době však stavbu železnice již vedl Matthias Schönerer. První srpnový den roku 1832 byl tedy zprovozněn celý takřka 129 km dlouhý úsek České Budějovice – Linec.

V letech 1834 až 1836 byla železnice prodloužena do Gmundenu. Od roku 1856 ji provozovala Západní dráha císařovny Alžběty. V srpnu 1868 byla slavnostně zahájena přestavba železnice na parní provoz, od dubna 1870 byla na koněspřežce v úseku z Budějovic do Kerschbaumu zastavena veškerá doprava.

Trasu koněspřežky (nikoli vlastní drážní těleso) na českém území bylo možné až na menší úpravy použít i pro lokomotivní provoz, a tak 23. srpna 1870 projel první pracovní vlak tažený lokomotivou z Budějovic do stanice Rybník.

Jak informuje Muzeum koněspřežky, které spadá pod Jihočeské muzeum, tak 15. prosince 1872 vyjel ze stanice Urfahr (Linec) do stanice Lest poslední vlak tažený koňmi. Po 40 letech tak skončila historie ve své době největšího železničního projektu (koňky se ještě nějakou dobu uplatňovaly v městské tramvajové dopravě – pozn. red.). Z původních 53 strážních domků se do současnosti dochovalo pouhých 22 objektů, z některých zbyly jen ruiny.