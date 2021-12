U Moskvy utrpěl wehrmacht první porážku

Německá 1. pancéřová divize z 3. obrněné skupiny se po nočním ústupu 7. prosince ráno snažila zastavit sovětský postup na Klin, ale marně. Tlak Rudé armády rostl. Do bojů se zapojila Rokossovského 16. armáda, která zaútočila západně od Krásné Poljany, odkud se už Němci stáhli. Největší hrozbu dál představoval postup Leljušenkových tanků. Marně němečtí velitelé žádali o jakékoli posily. Žádné nebyly a nemohly vypomoci ani sousední jednotky. Sověti útočili na frontě široké jedenáct set kilometrů sahající od Kurska až k Tichvinu nedaleko Leningradu. Na Němce, kteří stále neměli zimní vybavení, uniformy si prokládali novinami, spoléhali se na to, co jim pošlou z domu nebo co vezmou zabitým a zajatým rudoarmějcům, se valily do zimy dobře vybavené uralské pluky.