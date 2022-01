Poslední dopisy psané před popravou

Česká historička Pavla Plachá z pražského Ústavu pro studium totalitních režimů a její německá kolegyně Birgit Sacková z drážďanského památníku zpracovaly téměř osmdesát dopisů, jež odsouzení napsali rodinám na rozloučenou těsně před popravou. Publikovaly je ve studii Tento dopis si nechte na památku na mě, která vyšla v historické revue Paměť a dějiny. Co list, to předčasně zmařený lidský život a trýznivý smutek nejbližších...

Obvykle trvalo asi dva měsíce, než nabyl rozsudek smrti právní moci. Celou tu dobu strávili odsouzenci v poutech – a v naději, že uspěje žádost o milost. Pokud ji státní zastupitelství zamítlo, byl odsouzený do dvanácti hodin popraven.

Rozsudek byl proveden stětím gilotinou. V lepším případě pochovali popravené na místních hřbitovech v hromadných hrobech, do nichž byly rakve ukládány ve čtyřech vrstvách. Ti méně šťastní skončili v pitevně, kde jim pracovníci Anatomického institutu univerzity v Lipsku odebrali orgány a vzorky tkání. Na jejich výzkumu si nacistický lékař Max Clara, vedoucí ústavu, vystavěl odbornou reputaci. Další mrtvá těla posloužila k výuce mediků.

Co táhne hlavou člověku, který ví, že jeho život za pár hodin skončí? Vzpomínky, víra ve spravedlivou věc, touha po opětovném shledání v lepším světě, starosti o ty, kteří zůstali...

„Jiří, Ty nekuř, radím Ti a uč se pilně cizím řečem, čti knihy, aby ses vzdělával. Brak jako ,rodok‘ (míněno rodokaps, nenáročný dobrodružný titul, jemuž dala jméno edice Romány do kapsy) nečti!“ nabádal syna před popravou odbojář Eduard Král.

„Frantíku, budeš-li to moci udělat, postarej se o moji rodinu, jsi ještě svobodný, dovolí ti to tvoje povaha, ujmi se Růži, prosím Tě o to,“ žádal bratra odsouzený Václav Cajthaml.

S vyhlídkou na smrt – a nejspíš také pod vlivem vězeňského duchovního, pátera Franze Bänsche, – podlehli svůdné představě života věčného i mnozí přesvědčení komunisté. „Bohu bych byla blíž, kdybych mohla vzít své drahé děti do náruče, sama se schovat do pevné a jisté náruče mužovy,“ napsala v dopise na rozloučenou odbojářka Marie Škardová.

Odbojář Václav Gottlieb chtěl být uložen do hrobu se svou ženou. „Udělejte na hrob obyčejný pomník z kamene ze Žďáru, symbolizoval moji i matčinu povahu, nechte na ten kámen označit, kde jsem zemřel a kdy,“ žádal své děti. Poslední přání se mu splnilo jen částečně: ostatky nebylo možné vyzvednout z drážďanského hromadného hrobu, a tak má na rodinném hrobě na hřbitově v Rokycanech jen kenotaf.

Ludvík a Marie Fouskovi si v roce 1935 pronajali řeznictví ve Svratce na Vysočině. Dařilo se jim, a tak mohli pro čtyřčlennou rodinu – měli spolu dceru Evu a syna Jiřího – o šest let později koupit vlastní dům. Na dobré bydlo nakonec doplatili. Ludvík porážel za okupace načerno hovězí dobytek a prasata, a tak byl odsouzen za porušení nařízení o válečném hospodářství k trestu smrti.

„Moje drahá maminko, Jiříčku a Evičko! Přijměte ode mě poslední pozdrav a vzpomínku. Píši Vám dnes naposled, zítra odcházím z onoho života navždy, v půl šesté ráno 6/8... Maminečko moje, neztrácej prosím tě hlavu nad mojí ztrátou a smiř se s tím hrozným neštěstím tak, jak jsem se smířil já... Evinečko, drahá, přej svému tatínkovi k svátku zase jako vloni a já ti pošlu 10.000 pusineček... Maminko... ať Ti Frantík opraví pěkně domek, vše dobře, co je dřevěného, podezdí... a zařiď si nějaký dobrý obchod. Veškerej inventář odprodej, co nebudeš potřebovati. Jiříčkovi ponech všechny moje věci pěkné po mě na památku... Přijměte od svého starostlivého táti poslední s bohem Bůh Vás opatruj,“ rozloučil se Ludvík s manželkou a dětmi.

Byl popraven 6. srpna 1942. Dopis došel Marii týden poté, ona však pátrala po manželovi ještě dalších dvacet let. Nikdy ho nepřestala milovat. „Ne děti, Váš otec nikdy nebyl keťasem, ten se poctivě o vás staral a chléb svůj si zasloužil. Když něco koupil (na černo) pod ruku, vždy lidem v krámě veřejně prohlásil, zde je maso bez lístků dražší a zde na lístky podle stanovených cen... Vzpomínejte na něho vždy s láskou a úctou,“ napsala dětem v dubnu 1945.

Leo Steiner byl obchodník, žil však hudbou. S pražským pěveckým souborem Zlatá hvězda hrál trampské písně – a rád se ohlédl za každou sukní. Ale jen do doby, než jeho manželka Hanna otěhotněla. Pak začal sekat dobrotu.

A připojil vzkaz pro dceru: „Moje Jiřinko, můj andílku, buď zdravá a buclatá, ne hubená jako já! Moji milí vidět mě si přáli, udělal jsem chybu – jsem jen člověk, a tak mě zavřeli... Kdybych Tě mohl mít u sebe jen na malý okamžik, dech by mi uvízl v hrdle, jen – nemohl bych Tě vůbec držet v náručí, protože mám spoutané ruce. Neplač, spi, zavři očka svá, Tvůj táta se na Tebe a Tvou mamičku z nebe dívá.“

„Haničko, moc Tě prosím, buď silná, všichni musíme zemřít. Nesmíš plakat, to je moje přání. Děkuji Ti za vše, za Tvou velkou lásku, také jsem Tě miloval jako nikoho na tomto světě... Nezoufejte a přejte mi, že už nemusím být ve vězení a trpět hladem. Líbám vás, moje Haničko a Jiřinko, naposledy tisíckrát a jsem ve vašich srdcích,“ zakončil Leo dopis.

Popravili ho 24. února 1942, měsíc po narození dcery. Hannu s miminkem odvlekli nacisté ještě téhož roku do koncentračního tábora. Zahynuly o dva roky později v Osvětimi.

Zdeňka Varhulíková se chtěla stát středoškolskou profesorkou, kvůli uzavření vysokých škol však studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy nedokončila. V polovině 30. let tajně vstoupila do KSČ. Po okupaci se zapojila do odboje: roznášela komunistické letáky, opatřovala zbraně a munici. Gestapo ji zatklo v lednu 1943.