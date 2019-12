Pomník rozporuplným vlasovcům? Ani historici nejsou zajedno

Já jsem uctil památku vlasovců v rozhovoru pro Ruské rádio, kdy jsem k překvapení mnohých řekl, že je třeba uctít i památku těch, kdo pomáhali osvobodit Prahu, byť se samozřejmě v minulosti, a to je také pravda, dopustili zrady. Zrady ne tím, že padli do zajetí, to se může stát každému, ale tím, že vytvořili takzvanou Ruskou osvobozeneckou armádu. Jenomže pokud znáte historii, tak tato armáda byla nasazena pouze jednou v bitvě na Odře a utekla, to znamená, prakticky proti Rudé armádě nebojovala a fakt, že Praha nebyla zničena mimo jiné díky zásahu vlasovců, je historickým faktem, který nikdo rozumný nemůže popřít.