Neuvěřitelný osud rodáka z Čech dona Tadea

„Když jsem přijel do Cochabamby, otevřel jsem telefonní seznam a vyskákalo na mě příjmení Haenke v různých obměnách,“ prozradil Magazínu.

„Podle toho, co jsem si z jejich vyprávění poskládal, byl Haenke nesmírně zajímavá, mnohostranná a nadaná osobnost: typický osvícenec se vzděláním ve spoustě vědních oborů, vynikající muzikant, úspěšný podnikatel. Byl to zvídavý duch toužící poznávat, nejen aby uspokojil chtění po vědění, ale aby své znalosti předal dál. Při obrovském rozsahu svých aktivit byl také velmi systematický, jako pravý Němec: účty si vedl do nejmenšího desetníku a pesa. Tím vším pak prolíná jeho humanismus a starost o lidi. Chudé léčil zadarmo, vakcíny proti neštovicím si nechal posílat na vlastní náklady,“ popisuje Vladislav Rogozov.