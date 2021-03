Nejhorší železniční nehoda: V roce 1960 zemřelo u Stéblové 118 lidí

Osobní vlak 653 táhla motorová lokomotiva a jel z Pardubic do Hradce Králové. Osobní vlak 608, tažený parní lokomotivou, jel z Liberce přes Hradec Králové do Pardubic: ve Stéblové měl jako vždy počkat na protijedoucí „motorák“. Z dodnes nejasných příčin ale dal strojvedoucí pokyn k odjezdu.

Obě soupravy do sebe narazily asi 1,5 km od Stéblové v 17:42 (někdy se uvádí 17:44). Parní vlak 608 jel rychlostí asi 55 km/h, motorový 653 měl rychlost 60 km/h. Oba strojvedoucí se na poslední chvíli snažili zpomalit, ale marně.

V Evropě od té doby došlo, co se obětí týče, k jediné ještě tragičtější havárii: na nádraží v Záhřebu v roce 1974 zahynulo 153 lidí.

Záchranná akce začala kolem 18. hodiny. Ze všech stran se dle svědků rozléhal křik, několik cestujících v šoku uteklo od místa nehody a bloudili po okolí. Na místě zasahovali zdravotníci z Pardubic a Hradce Králové, příslušníci Veřejné bezpečnosti, vojáci z okolních vojenských útvarů, pomáhali i obyvatelé Stéblové. Sanitky rozvážely raněné do zdravotnických zařízení po okolí, v Hradci Králové se operovalo i v porodnici. Na místo byly vyslány také nehodové vlaky s jeřáby na odklízení trosek.

Většina přeživších byla vyproštěna do 20. hodiny. Poslední živý člověk byl pod troskami nalezen až kolem 23 hodin, ten však zemřel po převozu do nemocnice. Celkem si neštěstí vyžádalo 118 mrtvých a 110 těžce zraněných (některé zdroje uvádějí 110 mrtvých a 106 těžce zraněných). Některé oběti se nepodařilo identifikovat, tři lidé zůstali nezvěstní.

Komunisté chtěli rozsah havárie co nejvíce utajit, údajně ji mohli zneužít "nepřátelé socialismu" k pošpinění režimu. Tehdejší sdělovací prostředky tak měly z Ústředního výboru KSČ nařízeno, aby o neštěstí informovaly co nejstručněji.

Také soudní proces, který se konal v únoru 1961, byl neveřejný, na vše se mělo co nejrychleji zapomenout. Strojvedoucí, vlakvedoucí, pomocník strojvedoucího a starší průvodčí vlaku číslo 608 taženého parní lokomotivou dostali tresty od jednoho a půl do pěti a půl let vězení.