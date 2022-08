Karel Slavoj Amerling: Učenec, který dal mentálně zaostalým šanci

Pro založení ústavu na pražských Hradčanech získala peníze soukromá společnost Spolek paní sv. Anny a měly do něj být přijímány děti i dospělí, kteří vyžadují zvláštní péči. A to znamenalo velký pokrok, protože do té doby se postižené děti umisťovaly do blázinců. Hlavním důvodem k zřízení specifické budovy se stalo neočekávané zjištění, že mezi pěti tisíci choromyslnými v českých zemích jsou přinejmenším dva tisíce zanedbaných „idiotů a v některých oblastech Čech se vyskytuje idiotismus hromadný“.