František Křižík: Český Edison

Jméno Františka Křižíka se mezi jednotlivými pavilony ozývalo často. A to nejen proto, že byl předsedou stavebního výboru a místopředsedou výboru výkonného.

Měl pravdu – od konce května byla se soumrakem spouštěna technická atrakce číslo jedna – Křižíkova fontána. Návštěvníci neopouštěli výstaviště, dokud ji nespatřili. Barevné proudy vody metal parní stroj až do výše pětadvaceti metrů.

Lidé řvali a pištěli nadšením a tlačili se tak, že jednou dokonce musela zasáhnout policie. Hru vody a světla dokreslovala navíc produkce obřího světlometu na kopuli Průmyslového paláce. Díky Křižíkovi tak výstava získala zcela novou dimenzi. Večerní osvětlení elektrickým proudem umožnilo žasnout nad exponáty až do jedenácté večerní.

I s další senzací bylo spojeno Křižíkovo jméno – s první elektrickou drahou, která vedla od výstaviště k horní stanici tehdejší letenské lanovky. Jízda stála osm krejcarů. V roce 1891 bylo Františku Křižíkovi čtyřiačtyřicet let. Byl už dekorován Řádem Františka Josefa (v roce 1883), v roce Jubilejní výstavy k němu ještě přibyl Řád železné koruny. Měl ještě mnohé před sebou a mnohé za sebou. Jeho začátky byly krušné.

V Plánici nebyl pekař, a tak Františkova matka denně chodila s nůší do dvě hodiny vzdálených Klatov, aby ji přinesla naloženou rohlíky, které s nepatrným ziskem prodala. Její jedináček dlouho považoval rohlík za výjimečnou pochoutku.

Právě matka vytušila u synka zatím nespecifikované nadání a rozhodla se, že „půjde na školy“. Odrazovým můstkem, byť hodně nizoučkým, se stalo přijetí do 4. třídy hlavní školy v Klatovech. Tam se odstěhovala také celá rodina. Všichni bydleli v přízemním domku krejčího Kurze. V roce 1859 vypravila matka Křižíka do Prahy na německé reálné gymnázium na Malé Straně. Dotrmácel se tam pěšky – s peřinami, knihami i prádlem v nůši mu cesta trvala tři dny. Doprovázela ho matka. V Praze to nebyla žádná idylka.