FOTO: Obří snímky v pražských Dejvicích připomínají 30 let od odchodu sovětských vojáků

Výročí 30 let od odchodu sovětských vojáků z Československa připomíná v těchto dnech výstava Odchod 1991, která je k vidění v Dejvické ulici v pražských Dejvicích. Sestává ze snímků Dany Kyndrové a Jindřicha Štreita zachycujích poslední momenty sovětských vojáků na našem území, které okupovali 23 let. Obří snímky budou na místě do 31. července.