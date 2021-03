Dětství za Velké války: hlad, zpustlost a těžká práce

Několikrát do balíku dloubla pěstí a z něj se vyklubal vlasatý čtyřletý kluk ve starém kabátě po tátovi a ve vojenské čepici. A začal kolovrátkově drmolit: „Pjosím milostpani, esli by od maminty netoupila mjaso, chjeba, čutloví, kafíčto, mjíčto.“

Byla to Marie Reisnerová, zvaná Coura - keťaska, se synem Bártíčkem - Bartolomějem, známá kuplířka a „minibordelmamá“. Svou živnost provozovala ve dvou ubohých pokojích a Bártíček jí vydatně pomáhal v podomním prodeji.

Nebylo divu - děti bez otců, se zaměstnanými matkami, připravené o pravidelné vyučování (mnoho škol zabralo vojsko pro vlastní účely) postupně ztrácely zásady slušného chování, před válkou běžné. A to císař vyhlásil válečný slogan Vše pro dítě! Samozřejmě nesplnitelný. Vzmáhalo se násilí u mladých lidí, dokonce i u dětí.

Výrostci i děti se cpou do přeplněných vagonů při výpravách na brambory.

Četnost podobného chování zaznamenala i statistika. V roce 1914 představovali odsouzení za trestné činy v českých zemích ve věku do dvaceti let asi 21 procent z celkového počtu provinilců, v roce 1918 tvořila stejná věková skupina už 41 procent.

Důvod „zpustnutí mládeže“ spatřovala monarchie především v rozpadu rodiny a chybějící mužské autoritě. Největší neštěstí pro děti a mladistvé představoval ale především hlad, nedostatek základních životních potřeb a přirozená snaha sehnat něco k jídlu. Nutilo je to přidávat se k demonstracím dospělých s křikem „hurá!“ a „chceme jíst!“. Často dospívající i malí pro obživu riskovali život.

Dětem, které sbíraly zbytky doutníků, takzvané pajčlíky nebo špačky, se říkalo pajčlíkáři. Velmi rychle reagovaly na nedostatek tabáku - od srpna 1916 se staly součástí přídělového systému tabačenky. Proto doma sušily nedopalky, nacpávaly je do dutinek a prodávaly. Často se děvčata i chlapci výdělku z prodeje vzdali a smrduté cigarety vykouřili sami.

Běh za koňským masem, právě dodaným do obchodů, podle Humoristických listů z roku 1918.

„Několik dětí z rodin, poněkud lépe potravinami opatřených, pojídá svůj krajíček chleba, tu a tam ještě s pomazánkou. Většina dětí bez svačiny na ně pohlíží. Očima by jim sousto vyrvala. Loudění o sousto nezná mezí, žaloby dětské, že sousedící dítě jim chléb vzalo a snědlo, jsou na denním pořádku,“ vzpomínal jeden z pražských učitelů na válečné poměry. Základní životní potřeby se po většinu války daly oficiálně získat jen na příděl.

Těsto na ně nedrželo pohromadě a trhalo se. Pamětník Ludvík Vincenc si vybavil rodinné stolování: „Chleba nám otec k snídani a večeři odvažoval, abychom měli všichni stejně. Byl to vždy malý krajíček a k němu hrnek hořké černé ,kávy‘ ze žaludů.“

„V městech pomalu už není dětí. Jsou to jen malé, ustarané lidičky, trávící dlouhé hodiny ve frontách, naplněné starostmi, bude-li co jíst a čím se odívat,“ charakterizoval situaci v roce 1918 redaktor Časopisu lékařů českých.

I potomci z bohatších rodin to neměli jednoduché. Tady se také jídelníček zhoršil, jak dokládá vzpomínka z rodiny malíře Arnošta Hofbauera: „K snídani obyčejně bývá chléb s řepovým listím míchaný, častěji bývá perník z ohavné mouky, prý z nejedlých kaštanů, ze slámy a stromové kůry. V poledne je bramborová polévka, lívance z nepravé ječné mouky, večer bramborová kaše. Maso se fasuje jednou nebo dvakrát za týden, ale musí se sedět celou noc před krámem. Také tuřín se prodává, ale není to dobrá zelenina, jakou jsme jedli v míru. Je to nějaký dobytčí druh.“