Český politik evropského formátu F. L. Rieger měl dokonalé rodinné zázemí

Získal jej až v pětatřiceti, jeho žena Marie byla mladší o téměř patnáct let. Rieger už tehdy vykonal kus záslužné politické práce.

Terezie usilovala o to, aby František Ladislav dál studoval - na gymnáziu v Jičíně a poté na vyhlášeném Staroměstském gymnáziu v Praze, kde vyučoval vlastenec Josef Jungmann.

To se ovšem nelíbilo otci mlynáři - chtěl, aby kluk pokračoval jako jediný syn v jeho práci (vedle něj měl ještě dvě dcery). Nicméně nakonec studia synovi umožnil. Tak se Ladislav octl v Jičíně i Praze a bavilo jej to.

Podle pamětníků to byl tehdy rázný a tvrdohlavý mladý muž.

Miloval poezii, dokonce uvažoval o tom, že ji bude psát, fascinovala jej četba, často navštěvoval divadla, psal básničky do Květů. To jej samozřejmě odvádělo od učení.

V té době se často scházel s mladými vlastenci a vzdělanci v kavárně Františka Komárka u vchodu do Ungeltu z Malé Štupartské ulice.

Nijak jej neokouzlila a Tomíček si poznamenal: „Ceny neměla žádné, jak obyčejně se to u frašek shledává, avšak objevily se v tom dvě písně, které se udržely, a sice Kde domov můj a Za dnů radosti.“

Rieger začal pracovat v rodném mlýně. Kupodivu, všichni se divili, jak mu to šlo... Po zkouškách jej přijali za mistra a žádné činnosti se neštítil. Touhu po studiu ale nepotlačil.

Otec to ale brzy prohlédl a synovi ustoupil - povolil mu pokračovat ve vzdělávání. A tak Ladislav studoval práva v Praze, poté ve Vídni a opět v Praze.

„Není žádný druh snažení vlasteneckého za poslednějších dob, ve kterém by Rieger dobrého oučastenství byl neměl, v mnohých, a to důležitých podniknutích, ale stojí on mezi nejpřednějšími.“