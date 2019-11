Žižkov v roce 1989: Začalo to na »Škroupáku«

Informace o tehdejších událostech si lidé předávali mezi sebou letáky nebo ústně. I když dnešnímu starostovi Prahy 3 bylo teprve deset let, i on se podílel na šíření informací. „Měli jsme báječnou paní učitelku, která po nás o výtvarné výchově chtěla, abychom malovali plakáty, které zvou na demonstrace. O tělesné výchově jsme běhali kolem Jiřího z Poděbrad a ty plakáty jsme rozvěšovali. Myslím, že jí chtěli vyhodit, ale už to nestihli,“ vzpomíná s úsměvem na tváři starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.