V pražské hospodě Severka se návštěvník vrátí do předrevoluční doby

Nynější provozovatel podniku David Salomon Novinkám přiznal, že podnik, který jako hospoda mezi paneláky fungoval více než 40 let, převzal v hrozném stavu, a tak se rozhodl to také hrozné nechat. Na ošuntělých a cigaretami zašedlých prostorech vybudoval byznys.

O hospodu i její nabídku je zájem, a to i přes to, že se od revoluce poptávka i nabídka hodně změnily. Stále se najdou hosté, kteří si rádi zavzpomínají na doby dávno minulé. Severka je k tomu jedna z nejvhodnějších. Možnost uvnitř kouřit jako dříve je pak spojena s klubovou povahou hospody, kde členství je podmíněno symbolickým poplatkem 10 korun. Kouřit pak zde člověk může pouze, když má s sebou klubovou kartičku.

„Hlavně je to o pivě, takže srdcem hospody je pípa, ale máme tady i takové ty drinky, které dneska jen tak nikde nezažijete, z takové té základní čtyřky, což je griotka, rum, zelená a vaječňák, které právě znají spíš naši rodiče, takovýty čerti, koně v trávě a podobně. A to tady mícháme a má to docela úspěch, protože jsme na to zvyklí právě z doby minulý,“ popsal oblíbený sortiment majitel hospody Salomon.