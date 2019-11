Zvýšenou rodičovskou každý nevyčerpá

Přesněji 70 procent třicetinásobku redukovaného denního vyměřovacího základu. Například u rodiče, který vydělával 18 tisíc měsíčně, to činí asi 12 600 korun.

Částku nedostane ani ten rodič, který čerpání rodičovské do 1. ledna 2020 ukončí. Naopak rodič, který díky vysokému platu může čerpat měsíčně až 34 tisíc korun, by sumu 80 tisíc korun vyčerpat pohodlně stihl.

Například rodič, který má nyní výši příspěvku nastavenou na osm tisíc korun měsíčně, bude moci rodičovskou čerpat o deset měsíců déle, nejdéle však do čtvrtých narozenin dítěte. Od nich potom jakákoliv nevyčerpaná částka propadá.

Pokud si rodič nechce dobu na rodičovské prodlužovat, ale chtěl by si měsíčně polepšit, musí požádat úřad práce o navýšení měsíční částky. Délku a tím i výši příspěvku pak může libovolně změnit vždy jednou za tři měsíce.

„Ještě prosím, aby rodiče nepanikařili, ještě není hotovo. Je potřeba, aby to schválil Senát a podepsal prezident. Jakmile se to stane, tak do dvou dnů dostanou rodiče dopis od úřadu práce,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).