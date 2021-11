Zvýšení minimální mzdy dopadne i na daně

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, za něž současně neplatí zdravotní pojištění stát, s hrubou měsíční mzdou nižší než 16 200 korun tak budou platit více na zdravotním pojištění, protože dopočet do částky 2187 korun půjde na jejich vrub.

„Zdravotní pojištění placené zaměstnancem pracujícím na zkrácený úvazek s hrubou mzdou ve výši 13 600 korun činí v letošním roce 828 korun, v roce 2022 to bude 963 korun, zaměstnavatel bude nadále platit 1224 korun,“ upřesnila Ivanco.

Na co má vliv průměrná mzda

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), mezi něž patří např. nezaměstnaní lidé neevidovaní na úřadu práce nebo studenti starší 26 let, jsou povinny si samy platit zdravotní pojištění u své zdravotní pojišťovny v pravidelných měsíčních platbách, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.