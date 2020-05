Zrušili vám zájezd kvůli pandemii? Na co máte právo

Nový zákon zabývající se opatřeními ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na cestovní ruch se snaží zachovat rovnováhu mezi oprávněnými zájmy cestovních kanceláří a jejich zákazníků. Dotkne se zájezdů, které se měly uskutečnit v období od 20. února do 31. srpna 2020.

„Novinkou je zavedení takzvané ochranné doby a vydávání poukazů na jiný zájezd, které je možné nabízet klientům místo vrácení peněz za zrušený zájezd. Pokud v období do 31. srpna 2020 dojde ke zrušení zájezdu z důvodu mimořádných či neočekávaných okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit zákazníkovi poukaz na jiný zájezd nejméně v hodnotě původního zájezdu,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Po dobu, kdy bude platit ochranná doba (do 31. srpna 2021), nemůžete za zrušený zájezd po cestovní kanceláři požadovat vrácení peněz. Máte však nárok po na náhradní zájezd ve stejné nebo i vyšší kvalitě. V případě, že vám kancelář nevyhoví ani do 30 dnů od vznesení vašeho požadavku, musí vám vrátit peníze.

Pokud však cestovní kancelář o náhradní zájezd nepožádáte, případně nevyužijete její nabídky náhradního zájezdu, musí vám vrátit veškeré uhrazené platby, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy do 14. září 2021.