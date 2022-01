Zrevidujte pojistky, ušetříte si starosti, ale i peníze

Na konci starého roku a počátkem nového mnozí z nás rekapitulují, co se jim během uplynulých měsíců povedlo a co by naopak měli zlepšit. Výsledkem jsou pak různá novoroční předsevzetí. Výjimkou nejsou ani ta, která se týkají finančních záležitostí.

Nastupující rok bude v oblasti financí hodně náročný, není proto od věci najít skuliny, kudy nám zbytečně utíkají peníze z rodinného rozpočtu. Zkuste se například zaměřit na pojistky, zrevidujte smlouvy, pravděpodobně najdete místa, která vám pomohou ušetřit i tisíce korun.

„Mnoho lidí se spoléhá na to, že jakousi pojistku mají. Neřeší už ale to, jak moc je aktuální a co vlastně kryje. Výjimkou nejsou ani třicátníci s rodinami, kteří stále mají stejnou životní pojistku, kterou jim sjednali rodiče v jejich dětském věku. Taková pojistka už většinou jen málokdy odpovídá realitě a jejich aktuálním potřebám,” upozornil Jindřich Lenz z Mutumutu.

Zároveň připomněl jednoduché pravidlo, které říká, že při každé výraznější životní změně (např. narození dítěte, stěhování, sjednání hypotéky, odchodu do důchodu apod.) by měl člověk své pojistné smlouvy zkontrolovat.

Zaměřte se na to, zda máte na odpovídající částku pojištěno vše, co nově potřebujete, ať neplatíte za něco, co nepotřebujete.

Pojistěte si to, co opravdu potřebujete

Ať už si pojišťujete život, zdraví či majetek, zaměřte se na rizika, která vás skutečně ohrožují. Pokud jsou vaše aktivity spíše rekreační, vystačíte s delší zdravotní procházkou nebo vyjížďkou na kole, nemá cenu, abyste utráceli například za pojištění rizikových sportovních aktivit.

„Velký smysl nemají ani různé úrazové pojistky kryjící běžnější zranění, jako je třeba vyvrknutý kotník nebo zlomený malíček. Můžete za ně sice od pojišťovny získat pár tisícovek, mnohem důležitější je ale mít uzavřené kvalitní pojištění pro případ vážného zranění, dlouhodobé vážné nemoci či invalidity. Pokud vás taková záležitost připraví o možnost pracovat a vydělávat peníze pro sebe a svou rodinu, potřebujete mít zajištěný pravidelný příjem. Dobrá životní pojistka se vám o něj postará,” doplnil Lenz.

Člověk své aktivity během života často mění, proto je vhodné i čas od času zkontrolovat pojistku a aktualizovat pojištění jednotlivých rizik.

Také u majetkového pojištění je třeba zvážit, proti kterým rizikům se pojistíte. Ta zásadní, nejvíce ohrožující vaši nemovitost, jsou obsažena v základní pojistce. Nemá ale smysl pojistit se například proti povodni, když široko daleko není žádný potok či řeka, a navíc bydlíte na kopci. Nemovitost si pojistěte proti takovým rizikům, která jsou pravděpodobná, a na částku, která vám pokryje opravu či pořízení nového domova.

Prostudujte podmínky a výluky

Než se rozhodnete pojistku podepsat, pročtěte si pojistné podmínky vztahující se přímo k pojištění, které zvažujete uzavřít. Pokud jim nerozumíte, nechte si je vysvětlit pracovníky pojišťovny, ať už telefonicky, písemně či osobně při návštěvě pojišťovny.

Zaměřte se především na tzv. výluky neboli situace, za kterých pojišťovny odmítají vyplácet pojistné plnění. „Ve smlouvách některých pojišťoven jsou různě poschovávané i desítky takových výluk. V takovém případě se prakticky nevyplatí si u nich pojistku sjednávat, protože nemáte žádnou jistotu, že vám nakonec vůbec k něčemu bude,” upozornil Lenz.

Nikdy se nenechte natlačit do rychlého podpisu smlouvy, zvláště pokud nejste stoprocentně přesvědčeni o tom, že přesně takové pojištění potřebujete a že všemu ve smlouvě rozumíte. Podpis už jen obtížně vezmete zpět. Právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dní od jejího sjednání se totiž vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku, tedy například po internetu nebo telefonu.

Pozor na příliš nízké pojistné částky

Na pojištění se nesnažte ušetřit za každou cenu. Srovnávejte nabídky, hledejte nejlepší poměr mezi cenou a krytím. Neskočte ale na lep „ultravýhodným” nabídkám, které jsou řádově nižší než ostatní.

Pojišťujte se vždycky na takové plnění, které vám v budoucnu bude stačit na pořízení nové věci nebo kvalitní opravu.

V případě životního pojištění pak alespoň na pokrytí běžných životních nákladů vás a vaší rodiny, pokud vás nemoc či úraz vyřadí dlouhodobě či nastálo z provozu. V opačném případě byste totiž mohli skončit takzvaně podpojištění a při pojistné události by vám vyplacené peníze nemusely stačit.

Odborníci radí alespoň jednou za tři roky své pojistky projít a výši pojistných částek zkontrolovat.

Ukončení staré pojistky? Pojišťovna vám může odchod ztížit

Pokud se rozhodnete staré pojistky ukončit a vypovědět, pohlídejte si termíny. Smlouvu můžete ukončit k takzvanému výročí uzavření. Pojišťovně to ale musíte písemně oznámit šest týdnů před tímto datem.