Znáte svá práva při cestování vlakem?

Ani v jednom případě neztrácíte nárok na přepravu. Odškodnění vám musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na vaši žádost jej musí vyplatit v penězích.

„Dále máte nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování, pokud je nutný pobyt na jednu nebo více nocí, je-li to v daném místě možné. Pokud vlak uvízl na trati, můžete požadovat přepravu z vlaku do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice, opět pokud je to možné,“ doplnila Hekšová.