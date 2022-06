Znáte svá práva při cestě letadlem? Mnohdy máte nárok na odškodnění

Po dvou náročných letech překonala globální poptávka po soukromých i obchodních letech předpandemickou úroveň, ukázala studie ekonomického institutu společnosti Mastercard.

Poptávka po krátkých a středně dlouhých letech za odpočinkem vzrostla o 25 procent, resp. 27 procent.

Češi pochopitelně nezůstávají pozadu a plánují strávit alespoň část své dovolené v zahraničí a letadlo je jedním z preferovaných dopravních prostředků.

V případě, že nevyužijete služeb cestovní kanceláře a budete se letecky do zvolené destinace dopravovat sami, je vhodné znát veškeré nároky na kompenzace, pokud se let zpozdí či během přepravy například dojde k poškození zavazadel.

Cestovní pojištění je základ

V každém případě nezapomeňte na sjednání cestovního pojištění. Uzavřít ho můžete pochopitelně až těsně před odjezdem na dovolenou.

Ovšem výjimkou nejsou situace, kdy člověk ve chvatu před cestou právě na sjednání pojistky zapomene. Možností je uzavřít ho současně s nákupem letenky.

„Cestovní pojištění sjednané k letence může krýt i nenadálé situace, kdy člověk nakonec nemůže z nějakého důvodu vůbec odletět. Určitě je výhodná varianta pojištění, která kryje i výlohy spojené s nenadálými situacemi okolo COVID-19. V tuto chvíli si sjednává pojištění k letence každý druhý cestující, před koronavirem to byl jen každý čtvrtý,“ uvedl Josef Trejbal z portálu Letuška.cz.

Za narychlo zrušený let až 600 eur

Pokud letecká společnost váš let zruší v dostatečném předstihu před odletem, měla by vám nabídnout vrácení peněz za letenku či přesměrování na jiný let.

Jestliže ale let zruší krátce před odletem, můžete uplatnit nárok na kompenzaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 261/2004 z 11. února 2004.

Výše finanční kompenzace za zrušený let se odvíjí od jeho vzdálenosti: 250 eur při letu do 1500 kilometrů, 400 eur při vzdálenosti od 1501 do 3500 kilometrů či 600 eur při vzdálenosti nad 3500 kilometrů.

„Pro vyřízení žádosti o kompenzaci se cestující musí obrátit na leteckou společnost, se kterou měl letět. Ta jediná mu náhradu může poskytnout. O náhradu lze žádat i tři roky zpětně, a to písemně s kopií palubní letenky a elektronické rezervace,“ doplnil Trejbal.

Při velkém zpoždění je nárok i na hotel

Další nepříjemnou situací, která vás na letišti může potkat, je zpoždění doby odletu. I v tomto případě řeší vaše právo na kompenzace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

Jde-li o let, který začíná a končí na území Evrospké unie, Norska, Švýcarska či Islandu, který se zpozdil o tři a více hodin, odvíjí se náhrada od délky letu. Její výše se pohybuje od 250 do 600 eur.

„Cestující mají také nárok na občerstvení na letišti, pokud jde o let delší než 1500 kilometrů a zpoždění letu bylo dvě a více hodin. V případě, že je let zpožděn o osm a více hodin během noci, vzniká cestujícím nárok na ubytování a dopravu z tohoto ubytování na letiště,“ upozornil Trejbal.

Kompenzace mají ale výjimky. Cestující na náhradu nemají nárok například, pokud ke zpoždění letu došlo z důvodu nepřízně počasí, stávky pracovníků letiště, zdravotní indispozice některého z pasažérů nebo kvůli politickým nepokojům v místech odletu a příletu.

Ztracená či poničená zavazadla

Během letecké přepravy vás také mohou potkat komplikace kvůli ztraceným zavazadlům, či jejich zpoždění nebo poničení.

Poškozené zavazadlo, tedy odřené, výrazně ušpiněné nebo dokonce děravé, je nutné nahlásit do sedmi dnů od příletu.

V dokumentech přiložených k letence je vždy kontakt, na který se v tomto případě je potřeba obrátit. Zde byste měli dostat instrukce, jaké dokumenty je třeba k vyřízení reklamace doložit.

„Letecká společnost považuje zavazadlo za zpožděné do 21 dnů od data letu, během kterých se snaží ho doručit majiteli. Po uplynutí 21 dnů se ze zpožděného zavazadla stává ztracené. Maximální výše odškodného je 1445 eur a žádat o něj lze až do dvou let od dané události,“ doplnil Trejbal.

Snížení místa v cestovní třídě

Nepříjemnou komplikací, která se ale děje jen výjimečně, je tzv. snížení místa v cestovní třídě. Tzn., že cestující si zakoupil let v komfortnější zóně letadla, ale letecká společnost ho z nějakého důvodu umístí do třídy ekonomické.

V takovém případě pak může až tři roky zpětně slevu z letenky, která se odvíjí od vzdálenosti letu.

U letu do vzdálenosti do 1500 kilometrů je sleva 30 procent, 50 procent pak u let od 1501 do 3500 kilometrů a 75 procent u letu nad 3500 kilometrů.

Odepření vstupu na palubu letadla

Letecká společnost může také cestujícímu odepřít vstup na palubu letadla z konkrétních důvodů.

Například kvůli neplatné rezervaci či letence na daný let, ale i kvůli nedostavení se k odbavení v předem stanovené lhůtě či nevhodnému zdravotnímu stav pro cestu letadlem, což se může týkat viditelného nakažlivého onemocnění.

Naopak neoprávněné odepření, které podléhá finanční kompenzaci, je situace, kdy prodá aerolinka větší množství letenek, než je míst v letadle.

V takovém případě pak máte nárok na vrácení ceny letenky či přesměrování letu spolu s přiměřeným občerstvením a případným ubytováním.