Září je z pohledu dětských úrazů nejrizikovější, potvrzují pojišťovny

Podle odborníků souvisí zvýšená úrazovost dětí v září s jejich nástupem do školy, kdy po dvou měsících volna si zase musejí zvyknout na zcela odlišný denní režim. A pro mnoho z nich to není zpočátku úplně snadné.

„U předškoláků jsou to nejčastější tržné rány na hlavě, otřesy mozku, pohmožděniny a zlomeniny horních končetin, které se stanou hlavně po pádech. Mezi dost nebezpečné aktivity patří skákání na trampolíně, která je v dnešní době snad ve všech zahradách, a také úrazy při koupání či pádu do bazénu a bohužel v těchto případech jsou takto způsobené úrazy i fatální. Na dalším místě figurují i opařeniny horkou vodou,“ doplnila Pištíková.

Naproti tomu rodiče školních dětí do 15 let hlásí úrazy způsobené v létě pádem z kola či na in-line bruslích nebo skateboardu. V těchto případech se nejčastěji jedná o tržné rány a úplné či neúplné zlomeniny zápěstí. Z fotbalu a dalších míčových her jsou to pak poraněná kolena, kotníky, distorse prstů. Těžší úrazy jsou registrovány, zvlášť po prázdninách, v silničním provozu. Častěji jsou ve všech věkových kategoriích zraněni chlapci než dívky, které bývají opatrnější a méně riskují.