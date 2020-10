Založte si účet a odměníme vás, lákají banky nové klienty

Češi na odměny slyší, jak ukázal nedávný průzkum Sberbank. Podle něho každého třetího klienta při sjednávání produktu výrazně ovlivňují nejrůznější odměny na ně navázané.

„Finanční bonusy například za přechod k jiné bance nebo aktivní používání účtu jsou jedním z hlavních lákadel,“ uvedla Radka Černá ze Sberbank. V některých bankách si tak lidé mohou přijít díky odměně za přestup a pravidelnému užívání na částky v řádech stovek, ale i tisíců korun.

Nejštědřejší je Sberbank

Založit si účet a dostat finanční odměnu není jen tak, banky mají své podmínky a pravidla. Spočívají především v aktivním používání běžného účtu.

Až na 2468 korun si můžete první rok přijít, pokud si sjednáte účet u Sberbank, která od dubna letošního roku nabízí nové běžné účty – Fér účet Plus a Fér účet Extra. Klient získá jednorázově 1234 korun jako odměnu za přechod od konkurenční banky a dalších 1234 korun jako bonus za věrnost, který mu bude vyplácen každý následující rok. Jedná se o odměnu za věrnost a jednou z podmínek je, aby klient pětkrát za měsíc zaplatil kartou.

Až 1500 korun získá klient, který si založí běžný účet mKonto u mBank. Musí ale splnit tři podmínky, prvních 500 korun dostane za založení účtu a spárování s mobilní aplikací, dalších 500 korun za pět plateb mobilem v daném a následujícím měsíci a zbylých 500 korun za pět plateb v dalším měsíci. Akce platí do konce roku.

ČSOB odmění tisícovkou mladé klienty od 18 do 26 let za online sjednání běžného účtu Plus Konto. Klienti starší 26 let získají 500 korun. Podmínkou pro získání odměn je stažení mobilní aplikace Smartbanking a platba kartou.

„Plus Konto aktuálně promuje jeden z nejznámějších českých zpěváků, který má na instagramu přes 800 tisíc sledujících. Když fanoušci do akčního kódu při online sjednání účtu napíšou jeho křestní jméno, získají speciální odměnu 1500 korun," doplnila pro Právo Michaela Průchová z ČSOB.

Odměnu 500 korun získáte, když si založíte účet u Poštovní spořitelny. Zároveň je třeba, aby klientovi dva měsíce po sobě přišlo na účet více než pět tisíc korun. „Z nových klientů navíc každý týden losujeme pět výherců, kteří dostanou cenu 20 tisíc korun," dodala Průchová. Akce trvají do konce října.

Studenti, kteří si u Komerční banky do konce října sjednají účet G2.2 získají odměnu ve výši až 700 korun (350 korun za založení a aktivaci účtu, 350 korun za předložení platné ISIC karty). Banka cílí i na další klienty, pokud si u ní až do konce srpna příštího roku založí MůjÚčet Plus, budou mít jeho vedení na rok zdarma (ušetří tak celkem 468 korun).

S odměnou na nejmladší klienty do 15 let cílí i Česká spořitelna. Pokud na nově založený dětský účet rodiče dítěti pošlou daný měsíc a pět následujících alespoň 50 korun, banka připíše také 50 korun. Získat je tak možné až 300 korun. Akce probíhá do konce října.

Doporučte klienta, vyděláte oba

Oblíbenou akcí, kterou banky čas od času opakují, je finanční odměna za doporučení klienta. Získá ji jak nový klient, tak pochopitelně i stávající. V současné době tato akce probíhá ve třech bankách.

Na nejzajímavější odměnu ve výši až 15 tisíc korun může dosáhnout klient Expobank, a to v případě, že pro banku získá 50 nových klientů. Banka oba odmění částkou 300 korun. „Nový klient s běžným účtem NEO si ještě musí aktivovat alespoň jednu partnerskou fintech službu (např. investice do cenných kovů nebo akcií), přičemž tato aktivace služby je zdarma," upřesnil pro Právo podmínku akce mluvčí banky Jakub Švestka. Akce platí do konce roku.

Stokorunou odmění Equa bank svého i jím doporučeného nového klienta. Podmínkou je, aby nový klient do dvou měsíců zaplatil kartou. Akce zatím není časově omezena.

Pokud jste klientem Raiffeisenbank a doporučíte alespoň dva klienty, kteří si založí osobní nebo firemní účet, budete mít vedení tarifu zdrama. „Jestliže zůstanou noví klienti v bance déle než dva roky, bude tato výhoda zachována trvale po celou dobu existence účtu klienta,” doplnila mluvčí banky Petra Kopecká.

Nový klient u banky zároveň dostane spořicí účet s tříprocentní úrokovou sazbou na půl roku. „Pro získání akční sazby na spořicím účtu musí klient aktivně využívat běžný účet, tedy alespoň 15 tisíc korun v příchozích transakcích a zároveň tři odchozí platby měsíčně," uvedla Kopecká.

Losování či odměny za platby kartou

Creditas se snaží získat nové klienty prostřednictvím akce, která probíhá do konce listopadu 2020. „Klienti, kteří si během září až listopadu zřídí svůj první běžný účet, a provedou alespoň pět debetních transakcí, budou zařazeni do soutěže o 50 tisíc korun," uvedla mluvčí banky Lucie Brunclíková.

Měsíční slosování veškerých plateb kartou, nejen nových klientů, probíhá i v České spořitelně, výherce pak obdrží 100 tisíc korun.

UniCredit Bank novým klientům, kteří si založí do konce letošního listopadu účet U konto, vrátí z každé platby kartou částku ve výši jednoho procenta, a to po dobu jednoho roku od založení účtu. „Platit kartou může nejen na terminálech, ale i na internetu či prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay,” doplnil mluvčí Petr Plocek.

Odměnu tisíc korun za platby kartou dostanou i noví klienti, kteří si založí účet u Moneta Money Bank a v daném či následujícím měsíci jí zaplatí tisíc korun, přičemž se započítávají platby v obchodech i na internetu. Akce probíhá do konce listopadu 2020.