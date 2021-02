Zájem firem o sdílení kanceláří roste

Nová coworkingová centra staví, případně na sdílené kanceláře předělává stávající nevyužité prostory stále více majitelů nebytových prostor. A to nejen v Česku. Podle studie společností JLL a Skanska se bude do roku 2030 fl exibilním způsobem, ať už půjde o coworking, či tzv. servisované, nebo hybridní kanceláře, využívat celosvětově až 30 procent kancelářských prostor.

Již na konci třetího čtvrtletí loňského roku dosáhl pražský trh s flexibilními kancelářemi podle analýzy JLL a Skansky téměř 77 tisíc metrů čtverečních. To zatím představuje zhruba tři procenta celkové nabídky kancelářských ploch v hlavním městě, letos však tento trend podle odborníků na reality zesílí. Mnoho zaměstnanců chodí do práce nadále omezeně, a proto je pro některé zejména menší firmy výhodnější platit jen za pracovní místo.

Poptávka po sdílených místech podle ní vzrostla. „Protože investice na změnu prostoru nejsou vysoké, rozhodl se klient pro rychlou změnu. Otevřít bychom chtěli do měsíce,“ uvedla Buráňová. Třípatrová kancelářská budova je podle ní ideálním místem pro takové využití. „Sám majitel připouští, že může jít jen o dočasný projekt. Ale poptávku ve městě cítí, a než mít kancelářské prostory prázdné, rozhodl se investovat do co-worku,“ dodala.

„Zatím máme v Praze jen dvě kolegyně a bylo by zbytečné nutit je chodit do kanceláří. Coworkingový prostor je plný zajímavých lidí, nabízí kompletní zázemí a pro začátek je to ideální místo. Jakmile budeme mít v Praze kolegů více, budeme uvažovat o klasické kanceláři, jako máme například v Brně nebo Ostravě,“ uvedla pro Právo majitelka právnické firmy Jana Sedláková. Zatím si své rozhodnutí ale velmi chválí.