Zahrádky jsou otevřené už druhý týden, jídlo ale Čechy příliš netáhne

„Poslední lockdown byl velmi dlouhý. Pro hospodské tedy možnost otevřít aspoň zahrádky představuje vzpruhu a částečný návrat do normálu. Většina z nich už si nemůže dovolit vyčkávat, musí to zkusit. I proto se teď během prvního týdne otevřelo mnohem více zahrádek než loni po 11. květnu po první vlně uzavření,“ doplnil obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

„Potřebujeme, aby se otevřely vnitřní provozy co nejdříve, byť s omezeními. S tím si ale poradíme. Bojujeme nyní o každého zákazníka, pokud by letošní rok dopadl tak jako loňský, bylo by to opravdu zlé,“ uvedl Martin Kružík, provozovatel brněnské restaurace Tusto Titanium.