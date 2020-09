Za zpoždění vlaku žádejte odškodné

To je i příklad pana Marka ze severní Moravy. Jeho rychlík před časem při páteční podvečerní cestě z Prahy na Moravu nabral čtyři hodiny zpoždění, poté co jiný vlak u Běchovic srazil chodce a doprava na Kolín byla odkláněna severní cestou. Do Zábřeha na Moravě dorazil po půlnoci, když už do domovského Šumperka nejel žádný přípoj.

„Jízdenky si kupuji jednoduše přes mobil v aplikaci ČD, kde mám svůj účet. Průvodčí mi v tu noc nabízela, že mi vypíše žádanku na taxík kvůli pozdějšímu proplacení. Já jsem to ale odmítl v představě, že to půjde jinak a jednodušeji,“ vylíčil Právu Marek.

„Taxík si zaplatím ze svého, ale jízdenku, byť už využitou, vrátím s poukazem na veliké zpoždění a ztrátu přípojného vlaku. Jízdenka stála 232 korun, taxík necelých 300 korun. Řekl jsem si, že to je plus minus jedno, a takhle to bude lepší, nebudu muset něco vyplňovat, nechávat potvrzovat taxikářem a někam odesílat nebo nosit. Ale to jsem se mýlil. V úhrnu jsem za cestu zaplatil okolo 500 korun, ale ČD mi po pár týdnech vrátily pouhých 14 korun. To mě zaskočilo,“ dodal.

České dráhy na dotaz Práva pomohly peripetii vysvětlit. Cestující má stále šanci získat alespoň polovinu jízdného a případně i proplacení taxi, pokud má vlak zpoždění a on si včas zažádá.

Kompenzace nabízené ČD Při zpoždění 60 až 119 minut vám vrátí čtvrtinu jízdného, pokud jízdenka stála nejméně 360 korun. Při zpoždění 120 minut a více se vrací polovina jízdného, pokud jízdenka stála nejméně 180 korun.

Čtvrtina jízdného se vrací také u mezinárodní jízdenky, jestliže ve vlaku nefungovala klimatizace nebo topení. U vnitrostátních linek je tato kompenzace 30 korun.

„Pán požádal o vrácení jízdného, nicméně jízdné v úseku Praha–Zábřeh na Moravě využil, proto mu bylo správně účetním oddělením vráceno 14 korun za neprojetý úsek Zábřeh na Moravě–Šumperk,“ sdělila mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Účtenku z taxíku si určitě ponechte

Co měl tedy Marek udělat jinak? „V případě, že by požádal o nárok na odškodnění, bylo by mu vráceno 50 procent z ceny jízdenky,“ vysvětlila mluvčí a dodala:

„Správně mu však byla vlakovým personálem nabídnuta možnost využití taxislužby s tím, že by následně požádal o její proplacení.“ Limit stanovený ve smluvních přepravních podmínkách pro taxíka činí 1500 korun.

Povolení vydává cestujícímu zaměstnanec drah.

„Pokud zákazník nemá toto povolení a víme o tom, že proběhla mimořádná událost (a v případě cesty pana Marka proběhla – pozn. red.), je možné řešit vše individuálně, tedy dodatečně i bez tohoto souhlasu. Tady je ale důležité řešit vše co nejdříve a mít originál účtenky od taxislužby,“ upřesnila Rajnochová.