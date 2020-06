Za zboží z e-shopu zaplaťte třeba za měsíc aneb jak fungují odložené platby

On-line nakupování v Česku zdomácnělo. Téměř každý Čech si to alespoň jednou v životě vyzkoušel. Navíc situace posledních týdnů a měsíců způsobená pandemií koronaviru mnohé z nás přiměla pořídit si zboží na internetu.

Není divu, že v Česku byla vždy tolik oblíbená dobírka, kdy zákazník za zboží platil až při jeho převzetí. Nicméně i tento způsob placení je lidmi postupně opouštěn a do popředí se dostává tzv. odložená platba. Její princip spočívá v tom, že zákazník si zboží na internetu objedná, převezme a zaplatí za něj až za 14 ale i více dní. Obchodníkovi za zboží platí poskytovatel služby, který pak dostane úhradu od zákazníka.

V současné době se v e-shopech setkáte především se službou odložených plateb Twisto Pay, Mall Pay a PlatímPak od Equa bank. Zákazníci nakupující v e-shopu Alza mohou využít jeho vlastní službu Třetinka, kdy při placení uhradí třetinu ceny zboží a zbytek bez navýšení do tří měsíců od nákupu.

Již sedm let mohou zákazníci celkem ve zhruba tisícovce českých e-shopů využívat odloženou platbu od společnosti Twisto, tzv. Twisto Pay. Společnost registruje již více než 800 tisíc plateb.

Službu mají zákazníci zdarma a mohou ji používat jak neregistrovaní, tak registrovaní zákazníci. Neregistrovaní musí projít osobním scoringem, který podle Urbánka trvá maximálně jednu vteřinu a pochází jak z veřejně dostupných údajů o zákazníkovi, tak z těch, které uvedl v objednávce. Maximální částka je u nich nastavena na sedm tisíc korun a uhradit ji musí do 14 dnů od zaslání zboží.

Zákazníci s registrací, tedy ti, kteří si zřídili jeden ze tří typů účtů (Online tarif zdarma, Standard za 49 korun měsíčně, Premium za 99 korun měsíčně) mohou nakupovat až do výše svého měsíčního limitu. První měsíc dostanou až 15 tisíc korun, po čase podle jejich platební morálky i více.

„Zákazníci s Twisto účtem platí všechny své měsíční nákupy a platby vždy souhrnně, a to do patnáctého dne následujícího měsíce,” doplnil Urbánek. Pokud tedy odloženou platbu využijete první den v měsíci, máte na zaplacení čas až 45 dnů.

Nákupy nad tři tisíce korun si můžete rozložit i do splátek, podmínkou však je zaplatit minimálně 10 procent z odložené platby. V případě, že v požadovaném termínu ani to nezaplatíte, společnost po vás začne dlužnou platbu vymáhat, což s sebou pochopitelně nese i další náklady v podobě poplatků z prodlení. Za prvních pět dní je to 150 korun, pak částka stoupá po 100 korunách za každých dalších pět dní.