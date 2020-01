Všechny penzijní fondy loni vydělaly, skoro polovina ale nepřekonala inflaci

Všechny účastnické penzijní fondy měly loni kladné zhodnocení. Téměř polovina ale nepřekonala inflaci, která by se podle posledního odhadu ministerstva financí měla za rok 2019 pohybovat kolem 2,8 procenta. Vyplývá to z analýzy, kterou Právu poskytla společnost Freedom Financial Services.