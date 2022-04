Vracíte se do práce po mateřské, či rodičovské? Na co máte nárok

„Je rozdílné, zda se budete vracet do práce po skončení mateřské dovolené, rodičovské dovolené, nebo dokonce po čerpání neplaceného volna,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jak dále upozornila, zaměstnavatel musí při zařazování zaměstnanců do směn přihlížet k potřebám svých zaměstnankyň i zaměstnanců pečujících o dítě, a to i v případě, aniž oni sami o to speciálně žádají.