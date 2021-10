Vdovské i sirotčí penze závisí na příjmech zemřelého, pozor na nedostatky v evidenci

Muž s hrubým příjmem, resp. osobním vyměřovacím základem 35 285 Kč měsíčně (průměrná mzda v České republice v červnu 2021).

Po jeho smrti po něm zůstala třicetiletá manželka s dvěma dětmi ve věku 1 a 5 let. V příkladu se předpokládá, že obě děti budou studovat do 26 let svého věku. Manželka vdova tak bude pobírat sólo vdovský důchod po dobu 25 let, stejnou dobu bude pobírat sirotčí důchod mladší dítě a po dobu 21 let bude příjemcem sirotčího důchodu dítě starší.