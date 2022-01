V bance peníze před inflací neochráníte

V posledních měsících zdražuje téměř vše, potraviny, nemovitosti, doprava, paliva i energie, ale také služby. Už v prosinci meziroční inflace vystoupala k 6,6 procenta, což znamená, že z každé tisícikoruny každému z nás doslova „sežrala“ 66 korun. A podle ekonomů bude ještě hůř.

Jak s inflací bojovat? „V prostředí zvýšené inflace platí jedna univerzální poučka – nedržet přebytečnou hotovost,“ říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

„Největší chybou je nechat příliš velké peníze na spořicím, nebo dokonce jen běžném účtu,“ doplňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Upozorňuje, že za letošek mohou lidé přijít kvůli inflaci o bezmála desetinu hodnoty svých úspor, často celoživotních, u někoho přitom může jít i o statisíce.

Přitom je to zbytečné. „Třeba akcie ČEZ loni zhodnotily zhruba o 60 procent. Akcie na pražské burze jako celku zhodnotily o takřka 40 procent. Pochopitelně, takové výnosy se letos zřejmě nezopakují, nicméně je zjevné, že zrovna akciové investování představuje jeden z nejlepších způsobů, jak chránit úspory před inflací,“ doplňuje Kovanda.

Letos by se podle něj mělo dařit energetickým a bankovním akciím. „Energetickým společnostem zpravidla stoupají zisky, když jsou ceny energií vysoko, což jsou – a letos i budou. A bankám se zase daří, když zrychluje inflace, a ta i kvůli zdražujícím energiím, jak víme, zrychluje a ještě i zrychlovat bude,“ říká.

A jak dodává, Česká národní banka bude nucena jít se svými úroky dále nahoru, aby inflaci krotila. Růst úrokových sazeb přitom otevírá bankám prostor k dalšímu úrokovému výnosu a k dalšímu zisku, což právě zhodnocuje jejich akcie.

„Kdo nechce řešit kurzové riziko, může investovat na pražské burze, a to třeba do akcií ČEZ, Komerční banky, Erste Bank nebo Monety. Zvláště pokud investuje přímo, přes obchodníka s cennými papíry, nikoli přes bankovní či jiný fond, mělo by i letos jít o dobrý způsob jak nejen úspory před inflací ochránit, ale jak své peníze zhodnotit ještě o něco nad inflaci,“ věří Kovanda.

Změna se vyplatí

Podle Hradila by si měl člověk vždy stanovit objem hotovosti, který bude držet pro případ nečekaných výdajů. „V závislosti na vašich možnostech byste měli být schopni ze své rezervy pokrýt minimálně tři měsíce svých standardních útrat, pokud to ovšem je možné, je lepší měsíců šest. Tyto peníze si držte v takové podobě, aby byly bez omezení kdykoliv k dispozici, což umožňují například spořicí bankovní účty,“ radí ekonom.

„Nebojte se přitom peníze odnést ze své stávající banky ke konkurenci, pokud tam dostanete na spořicím účtu výrazně lepší podmínky,“ dodává.

Následně by se lidé měli zamyslet nad většími výdaji, které chtějí uskutečnit, ale dosud se k tomu z všemožných důvodů neodhodlali. „Může to být třeba nová sedací souprava do obývacího pokoje. Pokud si jste jisti, že byste ji v nejbližších letech beztak koupili, nemá smysl otálet, bude už jen dražší. Vůbec nejlepšími nákupy pak jsou ty, kterými zároveň investujete do sebe, jako účast na kurzu programování či cizího jazyka. Získané dovednosti na rozdíl od hotovosti na hodnotě neztratí, naopak vám zlepší kvalitu života a dost možná i budoucí příjmy,“ vybízí Hradil.

Zbytek volných prostředků je pak nutné zhodnocovat. „Pokud chcete porazit tak vysokou inflaci, jaká nás čeká v nejbližší době, budete se muset smířit s vyšším rizikem. Slušnou šanci v tomto směru nabízejí investice do akcií, ovšem počítejte s delším investičním horizontem. Vzhledem k jejich výkyvům vám nikdo nemůže zaručit, že dosáhnete kladného výnosu například za půl roku. Na horizontu pěti a více let to ovšem velmi pravděpodobné je,“ konstatuje Hradil.

Jaké akcie letos slibují výnos

Také on věří akciím bank, a dále sektorům, které produkují nezbytné zboží a služby – například firmám prodávajícím základní potraviny, vybavení domácnosti či kosmetiku, dodavatelům a výrobcům energií, provozovatelům inženýrských sítí nebo zdravotnickému sektoru.

„V Česku se pak jako perspektivní jeví sektor nájemního rezidenčního bydlení. Tento druh investice obvykle taktéž zvládá držet krok s inflací a po pandemickém ochlazení lze právě u nájemného čekat svižný růst,“ dodává Hradil.

Podle Martina Nováka, analytika Broker Consulting, je pro běžné klienty na obranu proti inflaci vhodné investovat do standardních nástrojů v podobě otevřených podílových fondů. „Ty nabízejí širokou paletu investičních přístupů a obrovskou diverzifikaci. Dlouhodobě má nejvyšší šanci porazit inflaci investování do smíšených, nemovitostních či akciových fondů,“ doplňuje.

Hlavní ekonom BHS Securities Štěpán Křeček zdůrazňuje, že při investování by lidé neměli hledat jednu momentálně nejlepší alternativu a do ní vložit veškeré úspory. „Svět investic je dynamický a rychle se mění. Klíčem k úspěchu je vytvořit si silné a stabilní portfolio, které obstojí v jakékoliv situaci. Pak můžeme mít klidné spaní, ať se na trzích odehraje cokoliv,“ radí.

Jednotlivé tituly jsou spíše pro zkušenější investory Do portfolia drobného investora by podle ekonoma Štěpána Křečka měly patřit ETF produkty (fondy obchodované na burze) na celé americké indexy. „Patří mezi ně například IVV ETF na index S&P 500 či QQQ ETF na index NASDAQ. Zhodnocení obou těchto produktů se v loňském roce pohybovalo kolem úrovně 30 procent. Začátečníkům bych nedoporučoval vybírat mezi jednotlivými akciemi. To je dost náročná disciplína, která vyžaduje čas a zkušeností,“ říká.

Investování do celých indexů je podle Křečka výrazně bezpečnější. Investice by přitom měly mít dlouhodobý charakter, aby trhy mohly prokázat, že mají tendenci růst.

Akciové fondy fungují jako ochránce před inflací i podle finančního poradce Partners Lukáše Urbánka, mohou tak lidem ochránit dlouhodobé rezervy, například na penzi studium dětí atp. „Vše má ovšem dvě mince. Široce diverzifikované akciové portfolio je na horizontu 15 let výrazně bezpečnější řešení než spořicí účet. Na krátkou dobu se ovšem jedná o rizikové řešení. To je hlavní důvod, proč nemůžeme akcie výlučně použít pro správu krátkodobých rezerv,“ vysvětluje. Na co si dát pozor Odborníci varují před marketingovými sliby, které uvádějí nadstandardní výnosy, malou rizikovost anebo nabízejí peníze tzv. na počkání. „U investování totiž vždy platí investiční trojúhelník. Jeho vrcholy tvoří očekávaný výnos, kolísavost (volatilita) a časový horizont,“ říká Martin Novák z Broker Consulting. A dodává: „Chci-li vysoký výnos své investice, musím počítat s vyšší kolísavostí a také si na výnos musím déle počkat. Pokud mi někdo nabízí bezrizikový nebo nadstandardní výnos s minimem rizik a k tomu peníze hned, jde téměř jistě o podvod.“

Mladší lidé mohou preferovat dynamičtější aktiva, jako jsou růstové akcie, korporátní dluhopisy či v omezené míře kryptoměny. Starší lidé by měli investovat konzervativněji, protože mají kratší investiční horizont.

„Zaměřit se mohou na zlato, dluhopisy důvěryhodných zemí či dividendové akcie ze sektorů poskytujících nezbytné životní potřeby. Do portfolia je vhodné zařadit i nemovitosti, které jsou však kvůli vysokým pořizovacím cenám stále méně dostupné,“ podotýká.

Nemovitostní investice s nižšími obnosy peněz lze podle Křečka provádět skrze specializované fondy. Přes ně lze investovat i do různých alternativ jako je umění či raritní automobily.

Státní příspěvky

Nejen konzervativnějším investorům se nabízejí finanční produkty se státní podporou. Na účet stavebního spoření je třeba pro získání maximální roční státní podpory dva tisíce korun vložit každý rok 20 tisíc korun.

U penzijního spoření je nutné na účet v příslušném měsíci zaslat sjednaný účastnický příspěvek – minimálně 300 korun –, podle jehož výše je pak odstupňována i státní podpora, minimálně 90 korun a maximálně pak 230 korun měsíčně (při měsíční úložce aspoň 1000 korun).