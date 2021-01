Trh práce se zatím výrazněji nepohnul

Co se ale podle Honsové mění, je mentalita zaměstnanců. Jistota práce se pro ně stává klíčovou a díky tomu roste i loajalita k zaměstnavatelům. Mnozí respondenti v průzkumu naznačili, že by byli ochotni učinit nejrůznější ústupky, jen aby si své zaměstnání udrželi.

Téměř pětina lidí uvedla, že by si v případě potřeby navýšila pracovní dobu, a to i bez zvýšení mzdy. Dalších tři lidé z deseti by byli ochotni převzít jinou roli, pokud by o to byli požádáni. Desetina dotázaných by pak přistoupila i na snížení mzdy.