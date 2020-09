Topit dřevem se letos díky kůrovci vyplatí

Na nový kotel bylo navíc možné dostat kotlíkovou dotaci, která u kotlů na dřevo činí až 100 tisíc korun, ve vybraných oblastech je to ještě o 7500 korun navíc a v kombinaci s podporou v Nové zelené úsporám pak dalších 20 tisíc.

„Kotlíkové dotace teď dojíždějí, čeká se na novou výzvu pro příští rok, kdy by se podmínky měnit neměly. Ve většině krajů ale už prostředky došly. Žadatelé se pro informaci mohou obracet na krajské úřady,“ řekl Právu předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

„Pokud se zaměříme na oblast čistě palivového dříví, je loňský propad ještě markantnější. Palivové dříví z jehličnanů zlevnilo loni meziročně o 20,7 procenta. Poměrně nezvykle zlevňovalo také palivové dříví listnáčů, a to o 3,6 procenta,“ prohlásil. V obou případech jde podle něj o nejvýraznější pokles minimálně v tomto desetiletí. Palivové dříví jehličnanů meziročně zlevňuje od roku 2016, palivové dříví listnáčů ještě v letech 2017 a 2018 zdražovalo.

„Bude ale trvat několik let, než by se situace s dřevem jako nejlacinějším palivem mohla změnit. Ceny plynu i v souvislosti se šířením nákazy a nižší poptávkou klesly, ale je možné, že do budoucna porostou rychleji než ceny dřeva. Uhelné elektrárny se nahrazují plynovými, a tak s rostoucí poptávkou po zemním plynu poroste i jeho cena,“ doplnil.