Stát chystá další dotace na výměnu starých kotlů

Česko loni zažilo co do kvality ovzduší výjimečně dobrý rok. Podle odborníků je to zásluhou hlavně meteorologických podmínek, dlouhodobě se ale kvalita ovzduší zlepšuje i díky obměně starých kotlů na tuhá paliva. Ty totiž představují jeden z největších zdrojů rakovinotvorných látek i zdraví nebezpečných prachových částic. Na výměnu nejvíce škodlivých kotlů zbývá už jen rok a půl, přitom v provozu jich je stále přes 300 tisíc.