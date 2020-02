Srovnání mezd v zemích V4: Nejlépe jsou placení zaměstnanci v Praze

Agentura srovnávala mzdy v zemích V4, tedy v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

„Trh práce v České republice je v rámci zemí V4 nejrozvinutější a zároveň nejnapjatější. V porovnání se Slovenskem, Maďarskem a Polskem ještě stále dosahujeme nejvyšší průměrné mzdy, což může být pro uchazeče o práci ze sousedních zemí motivující,“ upozornil Martin Malo z agentury Grafton Recruitment.

Jak dále dodal, pro migraci pracovních sil mezi zeměmi jsou již tradičně nejlepší podmínky mezi Českou republikou a Slovenskem. Stále častěji však do ČR za prací přicházejí i Poláci.

Nejhůř placený je dělník v Polsku

Podle srovnání mezd v zemích V4 je nejhůře placenou pozicí ve výrobě (i celkově) operátor výroby či výrobní dělník v Polsku, jeho mzda se pohybuje kolem 14 tisíc korun.

Pracovník zastávající stejnou pozici v Česku si přijde na minimálně 18 tisíc korun, v některých oblastech se jeho mzda může vyšplhat až na 32 tisíc korun.

V případě kvalifikovaných pozic ve výrobě už rozdíly v jednotlivých zemích nejsou tak výrazné, naopak například svářeč si v Polsku vydělá dokonce o tři tisíce korun více než v ČR (48 vs. 45 tisíc korun). Na Slovensku včetně Bratislavy si ovšem vydělá jen 36 tisíc korun.

Mezi nejlépe honorované pozice ve výrobním segmentu tradičně patří vedoucí závodu, jehož mzda se napříč zeměmi liší jen mírně. V ČR dosáhne na mzdu od 100 do 210 tisíc korun, na Slovensku od 103 do 205 tisíc korun, v Maďarsku od 103 do 197 tisíc korun a v Polsku od 108 do 239 tisíc korun.

Programátoři si nejvíc vydělají v Maďarsku

Programátor má ze všech čtyř metropolí zemí Visegrádské čtyřky nejnižší mzdu v Bratislavě, nejvíc si vydělá člověk na stejné pozici v maďarské Budapešti.

Například, jak ukázalo srovnání mezd, vývojář (C/C++, Java/C#) s maximálně tříletou praxí v Bratislavě bere od 35 tisíc korun měsíčně, v Praze přitom může mít od 45 tisíc korun a v Budapešti dokonce od 47 tisíc korun.

Zkušený vývojář v Budapešti pak může počítat s platem až 126 tisíc korun měsíčně, v Praze se 120 tisíci korunami a v Bratislavě se zhruba 95 tisíci korunami.

Co se týče například pozice SAP konzultanta, pak ti bez praxe musí počítat s tím, že nejméně si vydělají v Bratislavě (39 tisíc korun). V Budapešti už je zaplatí mnohem lépe, mohou si přijít na 47 tisíc korun, a v Praze pak dokonce na 55 tisíc korun. SAP konzultanti s praxí si nejvíce vydělají opět v Praze (150 tisíc korun), dále pak v Budapešti (118 tisíc korun), v Bratislavě se plat pohybuje kolem 108 tisíc korun.

Šéfové se mají nejlépe v Polsku a Maďarsku

Mzdy u řady pozic obchodních a marketingových ředitelů dosahují nejvyšší úrovně v Polsku. Například obchodní ředitelé si zde vydělají od 84 do 179 tisíc korun, v ČR se jejich plat pohybuje v rozmezí od 70 do 150 tisíc korun a na Slovensku dokonce jen od 64 do 92 tisíc korun.

Podobná situace vládne i na pozici marketingového ředitele, která je nejlépe honorovaná v Maďarsku (od 95 do 158 tisíc korun) a Polsku (až 179 tisíc korun). V Česku se pak mzda marketingových ředitelů pohybuje mezi 60 a 130 tisíci korunami, na Slovensku mezi 77 až 116 tisíci korunami.

I PR manažer si nejméně vydělá na Slovensku, kde jeho mzda startuje na 31 tisících korun, nejvyššího platu pak dosáhne v Polsku, kde může brát až 96 tisíc korun měsíčně.

Účetní, auditoři i finanční ředitelé vydělají nejvíce v ČR

„Pozice ve financích jsou v rámci zemí V4 nejlépe honorovány v České republice, nejhůř naopak na Slovensku,“ uvedl Malo.

Například finanční ředitel ve slovenské firmě má plat od 77 tisíc korun, ovšem v Praze dosáhne až téměř trojnásobek, tedy na 220 tisíc korun měsíčně.

Hlavní účetní na Slovensku vydělá od 33 do 69 tisíc korun, v Česku pak od 40 do 100 tisíc korun, v Maďarsku od 51 do 79 tisíc korun a v Polsku od 51 do 96 tisíc korun měsíčně.

Na nejlepší podmínky v Česku dosáhnou i auditoři, kteří si mohou vydělat od 40 do 90 tisíc korun. Na Slovensku se jejich příjem pohybuje mezi 26 až 44 tisíci korunami. Podobně je tomu i v Maďarsku, kde mzda auditorů činí 28 až 43 tisíc korun. V Polsku si přijdou na 30 až 72 tisíc korun.