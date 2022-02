Srážka na sjezdovce vás může přijít na miliony, pojištění odpovědnosti je nezbytné

V Česku začaly jarní prázdniny a mnohé rodiny se vydávají na lyžovačku nejen do českých hor, ale i do těch zahraničních. Podle průzkumu Equa bank počítají i s nemalými výdaji, dvě pětiny plánují za dovolenou v zimě utratit více než deset tisíc korun.

V Česku nošení helmy povinné není. Jednotná pravidla v tomto ohledu nemají v Rakousku. Přilby musí nosit děti do 15 let ve všech spolkových zemích s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska. Podobně je tomu ve Švýcarsku a Francii. Ani zde neexistují žádné platné předpisy, které by definovaly povinné helmy.

Přísnější pravidla pak platí na Slovensku, kde je nošení helmy povinné pro děti do 15 let. Ještě dále zašli v Itálii, kde od letošního roku musí nosit lyžařské přilby všichni lyžaři do 18 let věku. Při nedodržení zákona může být uložena pokuta ve výši 200 eur.